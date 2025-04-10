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    سي إن إن عن مسؤولين في البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تبادر بالتواصل مع الصين، وترامب أبلغ فريقه ضرورة أن تكون الصين هي من تتخذ أولا خطوة التواصل

    منذ ساعتين
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