الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
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    سي إن إن عن مصادر: ترامب يغادر سجن مقاطعة فولتون في جورجيا بعد دفع كفالة قدرها 200 ألف دولار

    منذ 5 دقائق
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