الأثنين 3 صفر 1447 ﻫ - 28 يوليو 2025
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سي إن إن عن مصدرين: القوات الأمريكية ردت على الصواريخ الإيرانية بـ100 أو 150 صاروخ ثاد وهو جزء كبير من مخزونها
منذ 38 دقيقة
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