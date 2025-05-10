السبت 12 ذو القعدة 1446 ﻫ - 10 مايو 2025
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سياسات وقرارات
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سي إن إن عن مصدر هندي: اتفاق وقف إطلاق النار مع باكستان تم التوصل إليه نتيجة محادثات مباشرة بين البلدين
منذ ساعة واحدة
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