الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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    سي إن إن: لدى المحققين أدلة على أن الخرق لم يكن جهدا تطوعيا من مؤيدي ترامب بل بالتنسيق مع مقربين منه

    منذ 37 دقيقة
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