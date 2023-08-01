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    شارل جبور: عرضنا على لودريان ان تحصل الحوارات على طريقة نقاشات ثنائية والخروج بمواصفات المرشّح ومن ثم استطلاع الأسماء ووافق على هذه الصيغة مع مؤتمر صحافي جامع لكننا رفضنا هذا الأمر

    منذ 5 دقائق
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