الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023
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شامل روكز: الموقف المناسب لقائد الجيش هو البقاء في قيادة الجيش
منذ 5 دقائق
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