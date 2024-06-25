الثلاثاء 19 ذو الحجة 1445 ﻫ - 25 يونيو 2024 |
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    شاهد من رويترز: اقتحام مجمع البرلمان الكيني واشتعال النيران في مبنى

    منذ 18 دقيقة
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