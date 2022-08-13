السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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    شبكة إن.بي.سي نيويورك: مراجعة حسابات هادي مطر على مواقع التواصل أظهرت ميولا متطرفة

    منذ 10 دقائق
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