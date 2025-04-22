الأربعاء 24 شوال 1446 ﻫ - 23 أبريل 2025
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شبكة إيه بي سي عن مسؤولين: خطة روبيو لتنظيم وزارة الخارجية قد تؤدي لإلغاء 700 وظيفة في العاصمة واشنطن
منذ ساعتين
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