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    شرطة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية: 3 قتلى بينهم طفل ومصور صحفي بإطلاق نار واعتقال المشتبه بتنفيذه الهجوم

    منذ 8 دقائق
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