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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وتعتقل عددا من المعتكفين
منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 26 - مارس - 2023 4:11 صباحًا
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