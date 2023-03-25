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    شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وتعتقل عددا من المعتكفين

    منذ 3 ساعات
    آخر تحديث: 26 - مارس - 2023 4:11 صباحًا
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