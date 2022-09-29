الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022
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شرطة النرويج: محتجون يحاولون اقتحام سفارة إيران في أوسلو
منذ 8 دقائق
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