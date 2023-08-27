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شرطة النيجر تدفع بتعزيزات أمام القاعدة الفرنسية في نيامي مع استمرار المظاهرات المطالبة بمغادرة السفير الفرنسي والقوات الفرنسية
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2023 10:14 مساءً
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