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    شرطة النيجر تدفع بتعزيزات أمام القاعدة الفرنسية في نيامي مع استمرار المظاهرات المطالبة بمغادرة السفير الفرنسي والقوات الفرنسية

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2023 10:14 مساءً
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