الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022
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شرطي يقتل مسلحاً بسكين في مطار شارل ديغول في فرنسا
منذ ساعة واحدة
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