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    شركة أمبري للأمن البحري: تعرض سفينة حاويات جنوب شرقي عدن لانفجارين مما أدى لإصابتها بأضرار واندلاع حريق على متنها

    منذ 43 دقيقة
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