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    شركة أمبري للأمن البحري تقول إن ناقلة منتجات كيماوية ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب مريب لطائرات مسيرة على بعد 103 أميال جنوب شرقي عدن في اليمن

    منذ 49 دقيقة
    آخر تحديث: 18 - يناير - 2024 11:20 مساءً
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