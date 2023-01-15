الأحد 22 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023 |
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    شركة الطيران في نيبال: 5 هنود و 4 روس و كوريان جنوبيان وأيرلندي بين ركاب الطائرة المنكوبة

    منذ 57 دقيقة
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