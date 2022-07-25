الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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    "​شركة كهرباء زحلة​": مع الإنقطاع الشّامل للكهرباء في ​لبنان​ ونظراً لحمولة الخطوط المرتفعة قد يتمّ قطع التيار مداورة على المناطق إبتداءً من الـ7:30 مساءً

    منذ 46 دقيقة
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