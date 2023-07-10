الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنرد ردًا حاسمًا على أي انتهاك أميركي لحدودنا

    منذ 25 ثانية
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