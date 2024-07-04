الخميس 28 ذو الحجة 1445 ﻫ - 4 يوليو 2024
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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"شنغهاي للتعاون" أعلنت بيلاروسيا عضوا دائما في صفوف المنظمة
منذ ساعتين
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