الجمعة 23 ذو القعدة 1445 ﻫ - 31 مايو 2024
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شهود عيان: معارك عنيفة بأسلحة مختلفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرقي جسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان
منذ ساعة واحدة
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