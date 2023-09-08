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    شيخ العقل سامي أبي المنى من المكتبة الوطنيّة في بعقلين: بكركي وزعامة الجبل وكلّنا معاً حوّلنا هذا الجبل منذ 20 عاماً من سجن ومن ساحة حرب وحقد وخصام إلى واحة مصالحة ومحبّة وسلامة

    منذ 52 دقيقة
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