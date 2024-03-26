الثلاثاء 16 رمضان 1445 ﻫ - 26 مارس 2024
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شيخ العقل عرض الأوضاع مع زوّاره والتقى فيصل الصايغ
منذ 35 دقيقة
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