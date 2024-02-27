الأربعاء 17 شعبان 1445 ﻫ - 28 فبراير 2024 |
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    شينخوا: مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة يدعو لاتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر اشتداد صراع غزة على سوريا

    منذ 3 دقائق
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