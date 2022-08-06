السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022
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صافرات الإنذار تدوي مجدداً في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
منذ دقيقتين
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