الجمعة 17 شوال 1445 ﻫ - 26 أبريل 2024
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سياسات وقرارات
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صحفي في بلومبرغ في منشور على إكس: أردوغان يرجئ زيارته للبيت الأبيض
منذ 3 ساعات
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