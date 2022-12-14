الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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    صحيفة "الغارديان": تويتر يخسر 32 مليون مستخدم في عامين بعد استحواذ إيلون ماسك

    منذ ساعتين
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