الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 5 يناير 2024 |
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    صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: الجيش يعد خططا تشمل ضرب أهداف في اليمن ردا على هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

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