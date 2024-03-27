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    صحيفة هآرتس عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 110صواريخ من لبنان على إسرائيل خلال اليومين الماضيين

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