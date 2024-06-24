الأثنين 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024 |
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    صحيفة يسرائيل هيوم: إصابة مبنى بشكل مباشر في المنارة جراء سقوط صاروخين مضادين للدروع دون تسجيل إصابات بشرية

    منذ 16 دقيقة
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