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    صحيفة يني شفق التركية: رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن أدار ملف إنهاء التصعيد في السويداء من خلال نشاط دبلوماسي مكثف مع نظرائه في الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 18 - يوليو - 2025 9:52 صباحًا
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