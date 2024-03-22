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    صفارات الإنذار تدوي في افن مناحم، ادميت، إيلون، زرعيت، حنيتا، يعرا، عرب العرامشة، شوميرا، شتولا، وعبدون بالجليل الغربي خشية تسلل طائرة مسيّرة من جنوب لبنان

    منذ 3 ساعات
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