الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023
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الصحافة
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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صفارات الإنذار تدوي في شمال هضبة الجولان السوري المحتل خشية تسلل مسيّرات
منذ ساعة واحدة
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