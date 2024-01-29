الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
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صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان
منذ دقيقتين
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