الأحد 15 شعبان 1445 ﻫ - 25 فبراير 2024
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صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة من الجليل الأعلى للاشتباه بتسلل مسيرة من جنوب لبنان
منذ 28 ثانية
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