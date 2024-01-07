الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 7 يناير 2024 |
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    صفي الدين: استهداف قاعدة ميرون هو استهداف لسلاح الجو الذي استهدف الضاحية

    منذ 43 دقيقة
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