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    صندوق النقد الدولي يقول إن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية في لبنان لا يزال يتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد والسكان

    منذ 3 ساعات
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