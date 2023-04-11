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    صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2022/2023 ل3.7% مقارنة بتقديرات يناير الماضي عند 4%

    منذ 36 دقيقة
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