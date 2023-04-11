الثلاثاء 20 رمضان 1444 ﻫ - 11 أبريل 2023
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صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2023 إلى 3.1% مقارنة بتقديرات يناير الماضي عند 2.6%
منذ 36 دقيقة
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