الأحد 24 ذو الحجة 1445 ﻫ - 30 يونيو 2024
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صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة افيفيم واندلاع الحرائق بين منازلها
منذ 12 دقيقة
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