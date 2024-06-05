الأربعاء 28 ذو القعدة 1445 ﻫ - 5 يونيو 2024 |
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    صوت لبنان: تم سحب فوج المغاوير من حرم السفارة الأميركية بعد ان انجز مهمته وذلك بعد الاعتداء التي تعرضت له السفارة في عوكر

    منذ ساعتين
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