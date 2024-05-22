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    وصول الوفد اللبناني برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قاعة المؤتمرات في العاصمة طهران لتقديم واجب العزاء بالرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ورفاقه

    منذ 50 دقيقة
    آخر تحديث: 22 - مايو - 2024 4:22 مساءً
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