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    طائرات حربية إسرائيلية تلاحق مسيرات في أجواء مزارع شبعا والمناطق المتصلة بسفوح الجولان، وتطلق صواريخ اعتراضية سقط بعضها في منطقة المجيدية اللبنانية عند الحدود مع الأراضي السورية المحتلة

    منذ 28 دقيقة
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