    طائرة مسيّرة إسرائيليّة أطلقت بعض الرشقات النارية في اتّجاه عدد من الشبان عند حيّ الرندا في بلدة عيتا الشعب من دون وقوع إصابات

    منذ ساعة واحدة
