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    طالبان: الغارة الأميركية نفذتها طائرة بدون طيار على منزل في منطقة شيربور بالعاصمة كابل

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2022 2:40 صباحًا
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