الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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    طبيب قضاء المتن وسام حبشي ورئيسة دائرة الأم والطفل في وزارة الصحة باميلا منصور في انتظار القوى الأمنية لختم الحضانة التي تعرض فيها أطفال للتعنيف بالشمع الأحمر الليلة

    منذ 3 دقائق
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