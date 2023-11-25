السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
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    طيران الخليج تعلن تعرضها لاختراق بيانات وتقول إن العمليات والأنظمة الحيوية لم تتأثر

    منذ 4 دقائق
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