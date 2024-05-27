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    عاجل | WSJ عن دبلوماسيين: واشنطن تعارض سعي لندن وباريس للوم #طهران بمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو

    منذ 38 دقيقة
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