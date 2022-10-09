الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم مراد استقبل السفير البخاري وجرى بحث العلاقات الثنائية بين السعودية ولبنان
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